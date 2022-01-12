Танго от Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате Европы. Видео

Российский фигурист Евгений Семененко занял третье место в короткой программе, менее балла уступив соотечественникам Андрею Мозалёву и Марку Кондратюку. При этом ученик Алексея Мишина обновил личный рекорд в короткой программе. За свой прокат Семененко получил 99,04 балла.
Предыдущее достижение Семененко в короткой программе равнялось 88,86 балла и было показано на командном чемпионате мира в сезоне-2020/2021. На дебютном чемпионате континента Евгений получил на 10 баллов больше.
В короткой программе Семененко исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, а также тройной аксель.
Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 14 января.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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