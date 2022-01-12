Российский судья поставил Андрея Мозалёва на третье место в короткой программе на ЧЕ

Стали известны оценки, которые поставили мужчинам-одиночникам судьи разных стран, обслуживавшие короткую программу.

Победитель Андрей Мозалёв получил высшие оценки от арбитров из Турции, Чехии, Беларуси, Франции и Австрии. При этом российский судья поставил Мозалёва на третье место после Марка Кондратюка и Евгения Семененко. У арбитра своей страны Мозалёв получил 99,24 балла, Кондратюк – 101,12, Семененко – 101,07.

Отметим также, что четыре первых места получил Кондратюк, но ни один из арбитров не поставил на первое место Семененко.

Все российские одиночники дебютировали на чемпионате Европы, обновив личные рекорды. После короткой программы лидирует Мозалёв, вторым идёт Кондратюк, третьим – Семененко. Фигуристов разделяет менее одного балла.

Напомним, ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включила Мозалёва в состав сборной на чемпионат Европы. В Таллин Андрей попал после снятия травмированного Михаила Коляды.