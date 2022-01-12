«Мишина с Галлямовым радуют стабильностью». Гербольдт — о выступлении спортивных пар на ЧЕ

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, прокомментировала выступление российских спортивных пар в короткой программе на чемпионате Европы – 2022 по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

Лучшими в КП стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Ожидаемо, что у России будут первые три места. Саша Бойкова, к сожалению, сорвала прыжок. Была бы более интересная борьба. Но есть ещё произвольная программа, всё возможно. Мишина с Галлямовым радуют своей стабильностью. Этот прокат был ожидаемым», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.