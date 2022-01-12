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Анастасия Мишина: счастливы выступать для зрителей, а не для пустых трибун или телеэкранов

Анастасия Мишина: счастливы выступать для зрителей, а не для пустых трибун или телеэкранов
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Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, прокомментировала выступление дуэта в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).

Мишина и Галлямов показали безупречный прокат и побили мировой рекорд в короткой программе. За своё выступление они получили 82,36 балла, что на 0,02 превышает предыдущее достижение, принадлежавшее соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Сегодня мы наслаждались нашим выступлением, потому что мы катались при публике, было много русских флагов, мы чувствовали поддержку. Это первое соревнование в году, и мы счастливы выступать для зрителей, а не для пустых трибун или телеэкранов. Это очень круто — выступать для людей, которые тебя окружают, и чувствовать их поддержку», — сказала Мишина на пресс-конференции.

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