Российский судья поставил Тарасову и Морозова выше Мишиной и Галлямова

Российский судья оценил выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине выше, чем прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Напомним, что чемпионы мира показали безошибочное выступление, а Тарасова коснулась льда рукой при приземлении с выброса. Однако ошибка Евгении не помешала российскому арбитру поставить двукратным чемпионам Европы 83,25 балла, а сильнейшей паре мира – 81,73.

К слову, баллы, превышающие прежний мировой рекорд Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (82,34), Тарасова и Морозов получили от четырёх судей. Ещё четыре арбитра дали рекордные баллы Мишиной и Галлямову.

Напомним, что после короткой программы с мировым рекордом (82,36) лидируют Мишина и Галлямов, а Тарасова и Морозов занимают второе место, отставая от лидеров менее чем на один балл (81,58).