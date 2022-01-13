Российский судья поставил Тарасову и Морозова выше Мишиной и Галлямова

Российский судья оценил выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине выше, чем прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Напомним, что чемпионы мира показали безошибочное выступление, а Тарасова коснулась льда рукой при приземлении с выброса. Однако ошибка Евгении не помешала российскому арбитру поставить двукратным чемпионам Европы 83,25 балла, а сильнейшей паре мира – 81,73.
К слову, баллы, превышающие прежний мировой рекорд Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (82,34), Тарасова и Морозов получили от четырёх судей. Ещё четыре арбитра дали рекордные баллы Мишиной и Галлямову.
Напомним, что после короткой программы с мировым рекордом (82,36) лидируют Мишина и Галлямов, а Тарасова и Морозов занимают второе место, отставая от лидеров менее чем на один балл (81,58).
- 13 января 2022
-
00:37
-
00:18
-
00:08
-
00:07
- 12 января 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:34
-
23:22
-
23:15
-
22:51
-
22:28
-
22:11
-
21:50
-
21:07
-
20:54
-
20:34
-
20:03
-
19:40
-
19:27
-
19:19
-
19:10
-
19:03
-
18:49
-
18:43
-
18:39
-
18:17
-
18:14
-
17:58
-
17:51
-
17:32
-
17:13
-
16:56