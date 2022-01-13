Советская вице-чемпионка мира оценила прокат россиян-одиночников в Таллине

Серебряный призёр чемпионата мира 1984 года в женском одиночном катании, ныне эстонский тренер Анна Леванди (в девичестве Кондрашова) высказалась на тему выступления представителей России в мужском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
«Российские ребята всегда имеют серьёзный опыт, поскольку у них уже с пелёнок очень жесткая конкуренция. Поэтому на титульные соревнования они приезжают уже в общем-то матёрыми спортсменами. Меня восхитила борьба трёх молодых россиян в короткой программе. Они буквально зубами вырывали друг у друга лидерство. То, что между ними разница всего в один балл, не может не радовать. Это здорово. Это навевает на мысли о том, что молодёжь в России подросла, что она хочет бороться. Это показывает, что не надо рассчитывать только на тех, от кого результаты ждут на протяжение долгих лет. Все трое представителей России откатали отлично», — сказала Анна Леванди в интервью порталу ERR.ee.
Напомним, по итогам короткой программы в мужском одиночном катании первые три места занимают россияне. Лидирует Андрей Мозалёв, который получил за свой прокат 99,76 балла. Вторым идёт чемпион России Марк Кондратюк (99,06), третьим — Евгений Семененко (99,04).
Произвольную программу фигуристы представят в пятницу. В этот же день определятся и медалисты.
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