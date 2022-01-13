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«Настоящая русская зима». Алина Загитова показала фотографии со своей собакой

«Настоящая русская зима». Алина Загитова показала фотографии со своей собакой
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала в своём «инстаграме» новые фотографии. На снимках, сделанных на снегу, спортсменка изображена со своей собакой по кличке Масару.

«Настоящая русская зима», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Ой, как приятно видеть тебя, Алиночка, с Масару! Свеженькая, румяная, счастливая красавица наша любимая! Отдыхай: заслужила!»

«И мне вот такие живые посты и фотографии нравятся даже больше профессиональных».

«Какие вы красивые. Настоящие. Обожаю вас».

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