«Настоящая русская зима». Алина Загитова показала фотографии со своей собакой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала в своём «инстаграме» новые фотографии. На снимках, сделанных на снегу, спортсменка изображена со своей собакой по кличке Масару.
«Настоящая русская зима», — подписала она фотографии.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Ой, как приятно видеть тебя, Алиночка, с Масару! Свеженькая, румяная, счастливая красавица наша любимая! Отдыхай: заслужила!»
«И мне вот такие живые посты и фотографии нравятся даже больше профессиональных».
«Какие вы красивые. Настоящие. Обожаю вас».
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