Александр Жулин: мои сбережения на грани исчезновения

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин дал понять, что после новогодних праздников у него почти не осталось денег.

«После новогодних праздников от моей финансовой подушки безопасности осталась лишь наволочка. Прошу занести в Красную книгу мои сбережения. Они на грани исчезновения», — написал Жулин в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Жулина.

Ранее Александр Жулин оскорбил американского фигуриста, который станет первым открытым небинарным участником Олимпийских игр.

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