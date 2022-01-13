Александр Жулин: мои сбережения на грани исчезновения
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин дал понять, что после новогодних праздников у него почти не осталось денег.
«После новогодних праздников от моей финансовой подушки безопасности осталась лишь наволочка. Прошу занести в Красную книгу мои сбережения. Они на грани исчезновения», — написал Жулин в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Жулина.
Ранее Александр Жулин оскорбил американского фигуриста, который станет первым открытым небинарным участником Олимпийских игр.
Новость по темеАлександр Жулин оскорбил фигуриста, который станет 1-м открытым небинарным участником ОИ
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