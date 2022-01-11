Александр Жулин оскорбил фигуриста, который станет 1-м открытым небинарным участником ОИ

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин дал понять, что считает «уродом» американского фигуриста Тимоти Ледюка, выступающего в соревнованиях спортивных пар вместе с Эшли Кейн. Ранее стало известно, что Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«В какой он категории будет выступать — в мужчинах или женщинах? В паре с женщиной? Сам же он как мужчина, выходит. И изначально он мужчиной был, получается.

Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу», — приводит слова Жулина «ВсеПроСпорт».

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