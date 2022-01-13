Ирина Слуцкая: представляете удивление врача, когда я сказала, что беременна?

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая сообщила, что смогла стать мамой, несмотря на васкулит.

«Кроме возможности продолжения спортивной карьеры с васкулитом меня очень интересовал и другой вопрос: а будут ли у меня дети? Когда я напрямую спросила врача об этом, он опустил глаза и сказал, что за всё время у одной из его пациенток родился ребёнок. Это был приговор.



Я лежала в больнице, лечилась, держала диету и сбегала на тренировки, когда чувствовала себя лучше… Так прошли мои несколько лет. Тогда я даже не подозревала, что мне ещё удастся выиграть чемпионат мира, два чемпионата Европы и бронзовую медаль на Олимпиаде.



Представляете удивление врача, когда я пришла к нему после окончания своей карьеры и сказала, что беременна? Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, всё обошлось и малыш родился здоровым. Это был подарок судьбы! Сейчас у меня уже трое любимых деток, и я благодарю бога, что так всё удачно случилось! При этом, гормональные препараты я принимаю до сих пор. Это доказательство того, что можно и в ремиссии родить троих детей! Главное — всегда иметь стимул к жизни», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

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