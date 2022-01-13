«Я в восторге». Погорилая — об итогах короткой программы у мужчин на чемпионате Европы

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая оценила итоги короткой программы у мужчин на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Три первых места заняли российские фигуристы — Андрей Мозалёв, Марк Кондратюк и Евгений Семененко соответственно.

Погорилая разместила в своём «инстаграме» протокол с результатами короткой программы и написала «Я в восторге».

Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой

Произвольную программу мужчины продемонстрируют завтра, 14 января. Чемпионат Европы в Таллине завершится 16 января.

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