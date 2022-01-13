Ирина Роднина — об оценках российского судьи на ЧЕ: кому не нравится — спи, моя красавица

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала то, что российский судья оценил выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине выше, чем прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Мишина и Галлямов заняли первое место, а Тарасова и Морозов — второе.
«В фигурном катании принято не обсуждать работу судьи. Для этого есть судейская коллегия и технический комитет. Я своих правил не меняю. Кому что не нравится — спи, моя красавица. От неё наверняка потребуют отчёт и судейская коллегия, и наша федерация. Никакой ошибки арбитр не совершила: она совершенно чётко определила тройку призёров. Кому и какое место — второй вопрос», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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