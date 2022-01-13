Стало известно, какие прыжки заявили Валиева, Трусова и Щербакова в короткой программе ЧЕ

Стало известно, какие прыжки заявили российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония). Короткую программу женщины покажут сегодня, 13 января.

Камила Валиева заявила четыре тройных прыжка: тройной аксель, тройной флип (оба — сольно) и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Такое же контент в части тройных прыжков у Александры Трусовой. Анна Щербакова решила исполнить три тройных прыжка тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

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