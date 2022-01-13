«Пусть небеса хранят от зла». Команда Тутберидзе обратилась к Сергею Дудакову

Команда Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» в стихах обратилась к тренеру Сергею Дудакову. Ему сегодня, 13 января, исполняется 52 года.

«Поздравляем Сергея Викторовича Дудакова с днём рождения!



Пусть в этот день удача улыбается!

Пусть небеса хранят от зла и бед!

Здоровье, счастье только умножается!

И душу греет радость от побед!» — говорится в поздравлении.

В команду Тутберидзе Дудаков перешёл в в сезоне-2011/2012. Его воспитанниками являются Юлия Липницкая, Серафима Саханович, Евгения Медведева, Сергей Воронов, Адьян Питкеев, Полина Цурская, Дарья Паненкова, Анастасия Тараканова.

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