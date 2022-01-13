Александра Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на чемпионате Европы

Российская фигуристка Александра Трусова заявила в короткую программу на чемпионат Европы тройной аксель, но допустила падение при исполнении прыжка. Далее Трусова чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

За прокат короткой программы Трусова получила 75, 13 балла и возглавила турнирную таблицу.

Далее на первенстве континента в Таллине предстоит выступить ещё двум российским участницам — Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.