Александра Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на чемпионате Европы
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Российская фигуристка Александра Трусова заявила в короткую программу на чемпионат Европы тройной аксель, но допустила падение при исполнении прыжка. Далее Трусова чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
За прокат короткой программы Трусова получила 75, 13 балла и возглавила турнирную таблицу.
Далее на первенстве континента в Таллине предстоит выступить ещё двум российским участницам — Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.
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