Тарасова — о прокатах Трусовой и Щербаковой: нельзя делать такие серьёзные ошибки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итог выступления российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).
«Девочки сами дают возможность соперницам соревноваться. Без каскада и акселя… В короткой программе нельзя делать такие серьёзные ошибки. Думаю, наши девочки поправятся к произвольной программе», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.
Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение Камила установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.
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