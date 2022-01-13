Лайшев: не ожидал, что Хендрикс обгонит Трусову и Щербакову, она каталась корявенько

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил выступление бельгийской фигуристки Луны Хендрикс в короткой программе чемпионата Европы, который проходит в Таллине (Эстония).
«Луна Хендрикс заняла второе место, но мне показалось, что она выступала немного корявенько. Не ожидал, что она обгонит наших девочек.
Немного обидно, что Щербакова и Трусова заняли третье и четвёртое места. Главное, чтобы все были здоровы, чтобы после произвольной программы у наших девочек были все призовые места. Уверен, девчонки постараются. Будем болеть!» — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.
- 13 января 2022
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