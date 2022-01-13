Щербакова — о выступлении в КП: очень расстроилась, так как не сделала комбинацию

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Я очень расстроилась, так как не сделала комбинацию. Я работала, чтобы показать всё, что в моих силах. Катаю эту программу только в третий раз на соревнованиях и, очевидно, хочу, чтобы с каждым разом она была лучше.

Неправильная музыкальная композиция во время утренней тренировки? Это просто немного изменило мой тренировочный график, я должна была кататься второй в группе, но из-за проблем каталась последней, так что ничего страшного, такое может случиться», — приводит слова Щербаковой официальный сайт ISU.

Напомним, Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Она упала с первого прыжка и стала четвёртой по итогам короткой программы.

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