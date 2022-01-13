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Рекордный прокат короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате Европы. Видео

Рекордный прокат короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате Европы. Видео
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Российская фигуристка Камила Валиева в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) обновила свой мировой рекорд. За прокат Валиева получила от судей 90,45 балла.

Предыдущее достижение Валиевой в короткой программе было установлено на шестом этапе серии Гран-при в Сочи и равнялось 87,42 балла.

В короткой программе Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Напомним, что второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается ещё одна россиянка Анна Щербакова.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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