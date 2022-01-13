Трусова: во время прыжка, конечно, понимаю, получится аксель или нет

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о том, когда она понимает, что тройной аксель не удастся.

«Во время прыжка, конечно, понимаю, получится или нет. На заходе — нет, а в полёте уже понимаю», — сказала Трусова после проката.

Напомним, Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе по итогам выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. За свой прокат Валиева получила от судей 90,45 балла. Предыдущий рекорд в короткой программе также принадлежал Валиевой и был установлен на шестом этапе серии Гран-при в Сочи — 87,42.



На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.



Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова.