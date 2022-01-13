Камила Валиева: понятно, что я взрослею. И физически каждый день, и морально тоже

Российская фигуристка Камила Валиева, которой в апреле текущего года исполнится 16 лет, рассказала о процессе взросления.

«Наверное, понятно, что я взрослею. И физически каждый день, и наверное, морально тоже чувствую себя взрослее. На тренировках очень много отрабатываем и просто на соревнованиях начинаешь уже получать удовольствие от того, что ты делаешь, от того, что ты стараешься порадовать зрителей, порадовать судей, людей, тренеров», — сказала Валиева после проката.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.