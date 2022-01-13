Худшее за два года выступление Анны Щербаковой в короткой программе. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова неудачно исполнила короткую программу на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Щербакова уверенно прыгнула двойной аксель и тройной флип, но затем допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Щербакова упала после первого прыжка.

За свой прокат Анна получила 69,05 балла и заняла четвёртое место. Впервые с октября 2019 года Щербакова получила менее 70 баллов за короткую программу. Тогда Щербакова была четвёртой перед произвольной программой на Гран-при США с оценкой 67,60.

Короткую программу выиграла россиянка Камила Валиева, второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, третьей – ещё одна россиянка Александра Трусова.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.