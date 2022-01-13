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Короткая программа Александры Трусовой на ЧЕ с падением с тройного акселя. Видео

Короткая программа Александры Трусовой на ЧЕ с падением с тройного акселя. Видео
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Российская фигуристка Александра Трусова заявила в короткую программу на чемпионат Европы, который проходит в Таллине (Эстония), тройной аксель, но не справилась с элементом, допустив падение при приземлении с прыжка. Далее Трусова чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

За прокат короткой программы Трусова получила от судей 75,13 балла и заняла третье место.

Короткую программу, обновив мировой рекорд, выиграла россиянка Камила Валиева, второй с личным рекордом стала Луна Хендрикс из Бельгии, четвёртой – ещё одна россиянка Анна Щербакова.

Произвольную программу фигуристки покажут в субботу, 15 января.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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