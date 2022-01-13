Вайцеховская: Щербакова полностью выработала свой ресурс, как мавр, сделавший своё дело

Известная журналистка, олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская высказала мнение о секрете успеха чемпионки мира Анны Щербаковой, которая неудачно выступила в короткой программе на первенстве континента в Таллине, заняв четвёртое место.
«10-е место Ани Щербаковой у французского судьи невольно вызывает вопрос: в чём вообще феномен этой фигуристки и есть ли он? Или в лице Щербаковой мы имеем всего лишь спортсменку с хорошим пиаром и грамотной работой тренерского штаба с судьями? У Ани нет и никогда не было скольжения Алёны Косторной или прыжкового таланта Саши Трусовой. И даже в своей способности интерпретировать музыку движением по льду Щербакова неуникальна: есть достаточно много фигуристок, которые делают это убедительнее. Но: всё, чего Аня добилась (и это не про оценки) — она именно добилась, невероятным, как мне кажется, усилием над собой. И лично мне умение Ани противостоять обстоятельствам (недостатку вышеперечисленных качеств в том числе) кажется самым ценным во всех её выступлениях. Это не про фигурное катание — это про спорт как преодоление. Поэтому (опять же лично мне) на Аню всегда интересно смотреть.
Не говорю уже о том, что в этом сезоне Щербаковой сложнее всех. Она — чемпионка мира, а титул — это всегда зверски тяжёлая штука.
Все сказанное совершенно не означает, что Щербакову не коснётся известная тенденция: она, как ни крути, уже почти полностью выработала свой ресурс, как тот мавр, который сделал своё дело. Где именно сделал — известно: в Стокгольме-2021. При этом Аня не сдаётся, и это ещё один громадный плюс от меня лично. Уважаю», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
- 13 января 2022
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