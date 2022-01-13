Дуэт Мишиной и Галлямова побил два мировых рекорда после произвольной программы на ЧЕ

Российская пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов побила два мировых рекорда по итогам своего выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Им покорился рекорд по сумме баллов за произвольную программу (157,46), также спортсмены получили самое высокое в истории количество баллов по сумме обоих видов программы (239,82).

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар.

Российские дуэты заняли весь пьедестал. Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте.

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