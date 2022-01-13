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Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы, россияне заняли весь пьедестал

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы, россияне заняли весь пьедестал
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На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар. Российские дуэты заняли весь пьедестал.

Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте. Мишина и Галлямов обновили сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82).

Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ.

Ранее оба рекорда принадлежали китайской паре Суй Вэньцзин/Хань Цун и равнялись 155,60 и 234,84 соответственно.

Напомним, накануне Мишина и Галлямов переписали на себя и рекорд в короткой программе (82,36).

Третье место с безупречным прокатом заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Спортивные пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 239,82
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 227,23.
4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 184,05.
5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 178,90.

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