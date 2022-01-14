«Это был не самый лучший прокат». Анастасия Мишина — о мировых рекордах

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, прокомментировала победу дуэта на чемпионате Европы в Таллине.

Дебютируя на первенстве континента, Мишина и Галлямов переписали на себя все мировые рекорды: накануне в короткой программе (82,36), а сегодня – в произвольной (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82).

«Сегодня было сложнее кататься. Не знаю, в чём причина, возможно, потому что катались позднее, чем вчера. Или, возможно, потому что мы немного нервничали. Но сегодня мы показали хорошее катание. Оно не было лучшим, но мы счастливы, что хорошо откатались. Мы не так много тренировались после Нового года, у нас был долгий перерыв.

Мы только узнали, что у нас два мировых рекорда, потому что мы не успели посмотреть ни протоколы, ни соцсети и про мировой рекорд, честно говоря, не знали. Конечно, это очень приятно, но мы не будем на этом акцентировать своё внимание, потому что это был не самый лучший прокат произвольной программы. Мы можем лучше, и мы катали лучше. Мировой рекорд — это, конечно, здорово, но акцентировать своё внимание не будем», — сказала Мишина на пресс-конференции.