Владимир Морозов: показали хороший результат, но не лучший — мы способны на большее

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление дуэта в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине. Тарасова и Морозов завоевали серебро.
«Сегодня мы хорошо откатались. Нам было легко, мы были уверены в себе и сконцентрированы на программе. Мы показали хороший результат, но не лучший — мы способны на большее.
Сегодня за бортиком у нас были только Максим Траньков и Этери Тутберидзе, потому что на остальных тренеров не хватило аккредитаций. Но вся команда была на ледовой арене, и мы чувствовали их поддержку на протяжении всех соревнований. Каждый тренер в нашей команде для нас важен, мы берём лучшее от работы с каждым тренером. Каждый из них делает свою работу и даёт нам лучшее из того, что может.
У нашего парного катания всегда было много сильных пар. Есть сильные, есть чуть послабее — молодые пары, которые растут. Конкуренция — для нас не ново. Когда мы только перешли из юниоров, мы катались с олимпийскими чемпионами Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым, Столбова и Климов ещё выступали, Кавагути и Смирнов, Базарова и Ларионов. Одни ушли — другие пришли. Для нас никакого значения это уже не имеет», — сказал Морозов на пресс-конференции.
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