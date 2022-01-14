Владимир Морозов: показали хороший результат, но не лучший — мы способны на большее

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление дуэта в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине. Тарасова и Морозов завоевали серебро.

«Сегодня мы хорошо откатались. Нам было легко, мы были уверены в себе и сконцентрированы на программе. Мы показали хороший результат, но не лучший — мы способны на большее.

Сегодня за бортиком у нас были только Максим Траньков и Этери Тутберидзе, потому что на остальных тренеров не хватило аккредитаций. Но вся команда была на ледовой арене, и мы чувствовали их поддержку на протяжении всех соревнований. Каждый тренер в нашей команде для нас важен, мы берём лучшее от работы с каждым тренером. Каждый из них делает свою работу и даёт нам лучшее из того, что может.

У нашего парного катания всегда было много сильных пар. Есть сильные, есть чуть послабее — молодые пары, которые растут. Конкуренция — для нас не ново. Когда мы только перешли из юниоров, мы катались с олимпийскими чемпионами Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым, Столбова и Климов ещё выступали, Кавагути и Смирнов, Базарова и Ларионов. Одни ушли — другие пришли. Для нас никакого значения это уже не имеет», — сказал Морозов на пресс-конференции.