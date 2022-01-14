Российская судья ошиблась при вводе баллов в протоколе после проката Тарасовой и Морозова

Накануне в Таллине (Эстония) состоялись соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, в котором российские дуэты заняли весь пьедестал.
Дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов сумели занять второе место, побив прежний мировой рекорд в сумме двух программ. Примечательно, что российская судья Ольга Кожемякина допустила ошибку при вводе данных и указала «-5» за чистый второй элемент на тройном подкруте. Такая оценка обычно выставляется при какой-либо грубой ошибке.
Напомним, лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте. Мишина и Галлямов обновили сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82).
Третье место с безупречным прокатом заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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