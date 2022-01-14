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«Очень рад за девочку. Но она ещё девочка». Букин – о победе Валиевой на ЧЕ в Таллине

«Очень рад за девочку. Но она ещё девочка». Букин – о победе Валиевой на ЧЕ в Таллине
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Андрей Букин отреагировал на победу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония), которой также удалось обновить свой мировой рекорд.

«Я очень рад за девочку. Но она ещё девочка. Не думаю, что у неё неокрепшая психика, в этом плане у неё всё хорошо. Но мы — суеверные люди. Всё пойдёт как пойдёт», — приводит слова Букина RT на русском.

Напомним, в короткой программе Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Напомним, что второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается ещё одна россиянка Анна Щербакова.

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