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Татьяна Тарасова обратилась к российским парникам, занявшим весь пьедестал на ЧЕ

Татьяна Тарасова обратилась к российским парникам, занявшим весь пьедестал на ЧЕ
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к российским фигуристам-парникам, которые заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония). Золото завоевали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, вторыми стали Евгения Тарасова/Владимир Морозов, замкнули тройку Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Тарасова поздравила спортсменов и их тренеров.

«На чемпионате Европы по фигурному катанию медали разыграли пары. А точнее, три наши пары. Поздравляю ребят, их тренеров, все большие молодцы!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с церемонии награждения.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

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