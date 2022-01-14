Татьяна Тарасова обратилась к российским парникам, занявшим весь пьедестал на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к российским фигуристам-парникам, которые заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония). Золото завоевали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, вторыми стали Евгения Тарасова/Владимир Морозов, замкнули тройку Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Тарасова поздравила спортсменов и их тренеров.
«На чемпионате Европы по фигурному катанию медали разыграли пары. А точнее, три наши пары. Поздравляю ребят, их тренеров, все большие молодцы!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с церемонии награждения.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 января 2022
-
08:01
-
08:00
-
07:52
-
06:36
-
06:16
-
02:39
-
02:24
-
02:15
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:50
-
00:36
-
00:35
-
00:22
-
00:07
- 13 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:45
-
23:37
-
23:34
-
23:31
-
23:24
-
23:21
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:15
-
21:56
-
21:36
-
21:02
-
20:45
-
20:42
-
20:28
-
20:20