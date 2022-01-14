Бойкова и Козловский не стали хлопать Тарасовой и Морозову на церемонии награждения на ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании воздержались от аплодисментов в адрес Евгении Тарасовой и Владимира Морозова во время церемонии награждения медалями по результатам произвольной программы перед пресс-конференцией на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Когда объявили о вручении малых золотых медалей Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, Бойкова и Козловский похлопали.
Напомним, по сумме двух программ золото завоевали Мишина и Галлямов, вторыми стали Тарасова и Морозов, замкнули тройку Бойкова и Козловский.
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