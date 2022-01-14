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Екатерина Гордеева оценила выступление Камилы Валиевой, установившей мировой рекорд

Екатерина Гордеева оценила выступление Камилы Валиевой, установившей мировой рекорд
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Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева согласилась с победительницей Игр-2002 американкой Сарой Хьюз, которая дала высокую оценку выступлению российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. 15-летняя спортсменка обновила мировой рекорд, получив за свой прокат 90,45 балла.

Хьюз написала в своём «твиттере»: «Короткая программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы заставила меня захотеть, чтобы короткая программа была чуть длиннее. Какая же прекрасная фигуристка!»

Гордеева прокомментировала: «Абсолютно точно! Она была такой утончённой! Дело не в прыжках. Это было искусство с невероятной техникой нашего вида спорта».

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