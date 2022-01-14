Екатерина Гордеева оценила выступление Камилы Валиевой, установившей мировой рекорд

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева согласилась с победительницей Игр-2002 американкой Сарой Хьюз, которая дала высокую оценку выступлению российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. 15-летняя спортсменка обновила мировой рекорд, получив за свой прокат 90,45 балла.
Хьюз написала в своём «твиттере»: «Короткая программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы заставила меня захотеть, чтобы короткая программа была чуть длиннее. Какая же прекрасная фигуристка!»
Гордеева прокомментировала: «Абсолютно точно! Она была такой утончённой! Дело не в прыжках. Это было искусство с невероятной техникой нашего вида спорта».
Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 января 2022
-
11:43
-
11:38
-
11:20
-
11:11
-
11:00
-
11:00
-
10:47
-
10:42
-
10:32
-
10:28
-
09:45
-
09:31
-
09:15
-
09:12
-
08:44
-
08:01
-
08:00
-
07:52
-
06:36
-
06:16
-
02:39
-
02:24
-
02:15
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:50
-
00:36
-
00:35
-
00:22
-
00:07
- 13 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:45
-
23:37