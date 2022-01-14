Определились стартовые номера Валиевой, Трусовой и Щербаковой в произвольной программе ЧЕ
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Стали известны стартовые номера российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине, которая пройдёт завтра, 15 января. Спортсменки расположились в соответствии с результатами, показанными в короткой программе, — в обратном порядке.
Все россиянки попали в четвёртую, заключительную разминку. Щербакова получила 21-й номер, Трусова — 22-й, Валиева — последний, 24-й.
Напомним, в короткой программе лучшей стала Валиева, опередившая бельгийку Луну Хендрикс, Трусову и Щербакову.
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