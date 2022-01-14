Туктамышева обратилась к российским парам, которые заняли весь пьедестал на ЧЕ в Таллине

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к российским парам, которые вчера, 13 января, заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
«Ребята, поздравляю с медалями», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место, золото выиграла Камила Валиева. Елизавета не вошла в состав сборной России на чемпионат Европы.
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