Галлямов: обстановка на чемпионате Европы более спокойная, чем на чемпионате России

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал об обстановке на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Мишина и Галлямов стали победителями турнира. Они впервые выиграли чемпионат Европы, хоть уже и были чемпионами мира.



«Знаете, обстановка здесь более расслабленная, более спокойная. Даже если не брать в расчёт чемпионат мира, а чемпионат России. Потому что на чемпионате России нам приходилось выкладываться максимально эмоционально, морально, физически. Конечно, мы здесь тоже выкладывались, но всё равно обстановка на чемпионате Европы не такая суетливая, не особо напряжённая. Мы просто вышли и постарались сделать свой максимум», — цитирует Галлямова пресс-служба Федерации фигурного катания России.



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