Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин оценил победу Синициной и Кацалапова в ритм-танце на чемпионате Европы

Жулин оценил победу Синициной и Кацалапова в ритм-танце на чемпионате Европы
Комментарии

Тренер Александр Жулин прокомментировал победу своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Синицина и Кацалапов защищают титул сильнейшей пары континента, завоёванный в 2020 году.

«Очень доволен первым местом после короткой программы, доволен прокатом. Всё получилось, что хотели. Соревнования хорошие. Русские доминируют», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд. Третье место перед призвольным танцем у итальянского дуэта Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин располагаются на восьмом месте.

ЧЕ по фигурному катанию 2022. Наши танцоры захватили первые места. Было очень жарко! LIVE ЧЕ по фигурному катанию 2022. Наши танцоры захватили первые места. Было очень жарко! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022