Жулин оценил победу Синициной и Кацалапова в ритм-танце на чемпионате Европы

Тренер Александр Жулин прокомментировал победу своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Синицина и Кацалапов защищают титул сильнейшей пары континента, завоёванный в 2020 году.

«Очень доволен первым местом после короткой программы, доволен прокатом. Всё получилось, что хотели. Соревнования хорошие. Русские доминируют», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд. Третье место перед призвольным танцем у итальянского дуэта Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.



Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин располагаются на восьмом месте.