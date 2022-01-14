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Фигурное катание, Чемпионат Европы — 2022, произвольная программа. Онлайн-трансляция выступлений Мозалёва, Кондратюка

ЧЕ по фигурному катанию. Осмелятся ли судьи поставить дочь Тутберидзе на пьедестал? LIVE
Яна Левхина
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022
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Мужчины бьются за российский пьедестал, а танцоры начинают битву за медали. Оперативные результаты — в режиме онлайн-трансляции.

14 января в Таллине состоится третий день чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022. Танцоры вступят в борьбу за награды, показав ритм-танцы, а мужчины разыграют медали в произвольной программе. В обоих видах россияне могут претендовать на полные пьедесталы.

В танцах на льду сразу несколько интриг. Защитят ли Синицина и Кацалапов титул чемпионов Европы? И не помешает ли им в этом больная спина Никиты? Смогут ли Степанова и Букин составить конкуренцию лидерам сборной России? И, наконец, осмелятся ли европейские судьи поставить дочь Тутберидзе Дэвис и её партнёра Смолкина на пьедестал?

В соревнованиях одиночников примерные расклады понятны уже сейчас, но всё может измениться по итогам произвольной программы. Мужское катание — это лотерея. Хочется верить, что для россиян она на этот раз будет выигрышная. У Мозалёва, Кондратюка и Семененко есть все шансы повторить успех Ягудина, Плющенко и Урманова, которые завоевали полный пьедестал на чемпионате Европы аж 23 года назад. Парни, не подведите!

Ритм-танец стартует в 12:55, мужчины выйдут на лёд в 18:55.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго дня чемпионата Европы в Таллине.

Болеем за наших вместе с «Чемпионатом»!

Фигурное катание. ЧЕ-2022. Таллин, Эстония
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2022
Фигурное катание. ЧЕ-2022. Таллин, Эстония
Танцы на льду. Ритм-танец
14 января 2022, пятница. 13:00 МСК
Не началось
Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций
Live Яна Левхина

В соревнованиях танцоров Россию представят Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин и Дэвис/Смолкин. В ритм-танце лишь Диана с Глебом не попали в сильную разминку, они выступят в четвёртой группе участников в 16:07. Саша с Ваней выйдут на лёд в 17:28, а Вика с Никитой — в 17:41. Всего в ритм-танце значатся выступления 27 дуэтов.

09:22 Яна Левхина

Чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

С 12 по 16 января в Таллине (Эстония) пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований

14 января
13:00 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала, с 15:30 — Eurosport 2, с 17:00 — Первый канал).
19:00 — мужчины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала).

15 января
14:35 — танцевальные пары, произвольный танец (Eurosport 2, сайт Первого канала).
19:30 — женщины, произвольная программа (Eurosport 2, сайт Первого канала, с 21:30 — Первый канал).

16 января
16:30 — показательные выступления (сайт Первого канала).

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Новости. Фигурное катание
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