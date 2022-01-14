ЧЕ по фигурному катанию. Осмелятся ли судьи поставить дочь Тутберидзе на пьедестал? LIVE

Мужчины бьются за российский пьедестал, а танцоры начинают битву за медали. Оперативные результаты — в режиме онлайн-трансляции.

14 января в Таллине состоится третий день чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022. Танцоры вступят в борьбу за награды, показав ритм-танцы, а мужчины разыграют медали в произвольной программе. В обоих видах россияне могут претендовать на полные пьедесталы.

В танцах на льду сразу несколько интриг. Защитят ли Синицина и Кацалапов титул чемпионов Европы? И не помешает ли им в этом больная спина Никиты? Смогут ли Степанова и Букин составить конкуренцию лидерам сборной России? И, наконец, осмелятся ли европейские судьи поставить дочь Тутберидзе Дэвис и её партнёра Смолкина на пьедестал?

В соревнованиях одиночников примерные расклады понятны уже сейчас, но всё может измениться по итогам произвольной программы. Мужское катание — это лотерея. Хочется верить, что для россиян она на этот раз будет выигрышная. У Мозалёва, Кондратюка и Семененко есть все шансы повторить успех Ягудина, Плющенко и Урманова, которые завоевали полный пьедестал на чемпионате Европы аж 23 года назад. Парни, не подведите!

Ритм-танец стартует в 12:55, мужчины выйдут на лёд в 18:55.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго дня чемпионата Европы в Таллине.

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