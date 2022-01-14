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Виктория Синицина рассказала о выборе композиции на ритм-танец

Виктория Синицина рассказала о выборе композиции на ритм-танец
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Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, прокомментировала результат чемпионата Европы.

«Когда объявили тему ритм-танца, было сначала непросто, потому что музыка совершенно может быть разная. Хотелось выбрать то направление уличного танца, которое бы нравилось нам. Мы с Никитой прямо влюбились в фанк и от этого уже отталкивались», — сказала Синицина на пресс-конференции.

Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

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