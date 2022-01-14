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Иван Букин прокомментировал результат чемпионата Европы

Иван Букин прокомментировал результат чемпионата Европы
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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, прокомментировал результат чемпионата Европы.

«Мне кажется, что каждая команда работает, каждая команда идёт вперёд. Так что все движутся к своей цели, конкуренция — это всегда отличный мотиватор. Что мы всегда работаем, что, я уверен, ребята максимально выкладываются, так что будет интересно», — сказал Букин на пресс-конференции.

Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

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