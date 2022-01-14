Иван Букин прокомментировал результат чемпионата Европы
Поделиться
Российский фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, прокомментировал результат чемпионата Европы.
«Мне кажется, что каждая команда работает, каждая команда идёт вперёд. Так что все движутся к своей цели, конкуренция — это всегда отличный мотиватор. Что мы всегда работаем, что, я уверен, ребята максимально выкладываются, так что будет интересно», — сказал Букин на пресс-конференции.
Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.
Комментарии
- 14 января 2022
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:02
-
18:59
-
18:58
-
18:43
-
18:31
-
18:25
-
18:09
-
17:57
-
17:28
-
17:02
-
16:33
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
15:39
-
15:23
-
15:00
-
13:57
-
13:35
-
13:07
-
12:28
-
11:55
-
11:43
-
11:38
-
11:20
-
11:11
-
11:00
-
11:00
-
10:47
-
10:42
-
10:32
-
10:28
Партнерский контент