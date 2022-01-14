Кондратюк заплакал, увидев свои оценки за произвольную программу на чемпионате Европы
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Российский фигурист Марк Кондратюк расплакался, увидев свои баллы за произвольную программу на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Кондратюк получил за произвольную программу 187,5 балла, в сумме — 286,56. Оба результата превышают его личные рекорды.
Ранее, 12 января, российский фигурист Марк Кондратюк завершил выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Он получил 99,06 балла, в том числе 56,59 балла за технику и 42,47 балла за компоненты. Это также личный рекорд спортсмена. Предыдущее его достижение составляло 84,79 балла.
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Новость по темеМарк Кондратюк выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию
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