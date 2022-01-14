«Какая-то фантастика»! Бестемьянова — о победе Марка Кондратюка на ЧЕ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала победу россиянина Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Так рада за Марка Кондратюка, Светлану Соколовскую! Это какая-то фантастика, чудо. Очень расстроена из-за того, что Семененко и Мозалёв не попали на пьедестал. Но соперники были достойными. Так что, всё правильно.

Я всегда говорила: нельзя ничего ожидать, они должны собраться и откатать — это сложный процесс. Всё равно у наших ребят очень высокие места. Это огромный опыт для таких молодых спортсменов», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.

Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 12 баллов.

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