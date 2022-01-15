Видео церемонии награждения призёров чемпионата Европы среди мужчин

В Таллине прошла церемония награждения мужчин-одиночников, которые завоевали награды чемпионата Европы по фигурному катанию.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Напомним, победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Марк побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.
Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии.
Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале.
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