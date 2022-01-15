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«Чувствую себя лёгкой пушинкой». Синицина — о новом платье для произвольного танца

«Чувствую себя лёгкой пушинкой». Синицина — о новом платье для произвольного танца
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Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала о смене платья для произвольной программы.

Синицина и Кацалапов защитили титул на чемпионате Европы в Таллине. Второе место занял ещё один российский дуэт – Александра Степанова и Иван Букин.

«У меня есть ещё одно платье, и я его пока держу. Но мне безумно нравится это белое, я в нём себя чувствую лёгкой пушинкой, летящей снежинкой. Я думаю, что оно точно со мной поедет в Пекин», — сказала Синицина на пресс-конференции.

Чемпионы мира и теперь уже двукратные чемпионы Европы Синицина и Кацалапов вошли в состав сборной России на Олимпийские игры, несмотря на то что снялись с чемпионата России – 2022 после ритм-танца. Причиной стала травма спины у партнёра.

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