Новицкий: Синицина и Кацалапов способны побороться с французами за золото ОИ-2022

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий оценил шансы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова побороться за золотые медали зимней Олимпиады-2022 года в Пекине.

«У Виктории Синициной и Никиты Кацалапова сезон изначально получился довольно-таки сложным. А потому эта победа на чемпионате Европы через преодоление в преддверии Олимпиады очень значима. Важно, что туда они поедут в звании чемпионов и с хорошим заделом.

Да, Пападакис и Сизерон положили ради олимпийского золота всё, и в том числе не поехали на чемпионат Европы. Очная ставка с ними в Таллине нашим ребятам пошла бы только на пользу. В итоге на россиян все посмотрели, а французов никто не видел. Мы не знаем, в какой форме они находятся. И возникает большой вопрос: в состоянии ли они окажутся показать в Китае чемпионское катание? Можно сидеть где-то и вести разговоры о золоте, которое само идёт в руки, но так тоже не делается. А наших фигуристов в Эстонии увидели в том числе судьи, которые будут работать и на Играх. Поэтому я бы не стал заранее называть Пападакис и Сизерона фаворитами номер один. Наши ребята способны побороться и, уверен, сделают это», — приводит слова Новицкого RT.