Новицкий: Синицина и Кацалапов способны побороться с французами за золото ОИ-2022

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий оценил шансы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова побороться за золотые медали зимней Олимпиады-2022 года в Пекине.
«У Виктории Синициной и Никиты Кацалапова сезон изначально получился довольно-таки сложным. А потому эта победа на чемпионате Европы через преодоление в преддверии Олимпиады очень значима. Важно, что туда они поедут в звании чемпионов и с хорошим заделом.
Да, Пападакис и Сизерон положили ради олимпийского золота всё, и в том числе не поехали на чемпионат Европы. Очная ставка с ними в Таллине нашим ребятам пошла бы только на пользу. В итоге на россиян все посмотрели, а французов никто не видел. Мы не знаем, в какой форме они находятся. И возникает большой вопрос: в состоянии ли они окажутся показать в Китае чемпионское катание? Можно сидеть где-то и вести разговоры о золоте, которое само идёт в руки, но так тоже не делается. А наших фигуристов в Эстонии увидели в том числе судьи, которые будут работать и на Играх. Поэтому я бы не стал заранее называть Пападакис и Сизерона фаворитами номер один. Наши ребята способны побороться и, уверен, сделают это», — приводит слова Новицкого RT.
- 15 января 2022
-
22:32
-
22:10
-
21:54
-
21:27
-
21:13
-
21:04
-
20:52
-
20:36
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:16
-
20:10
-
20:03
-
19:48
-
19:32
-
19:16
-
19:05
-
18:54
-
18:49
-
18:39
-
18:21
-
18:21
-
17:58
-
17:30
-
17:15
-
17:03
-
15:40
-
15:07
-
15:00
-
14:50
-
14:14
-
13:59
-
11:31
-
11:12