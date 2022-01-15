Татьяна Тарасова: горжусь, что у нас в стране есть две такие великолепные пары!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

Победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые защитили титул, вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин.

«Я горжусь, что у нас в стране есть две такие великолепные пары! Получила невероятное удовольствие, наблюдая за прокатами! Многие гадают, что будет на Олимпиаде. Не будем пока заглядывать в будущее, главное, что мы уверены, наши ребята выступят великолепно, представят нашу страну достойно! Поздравляю Сашу и Ваню, Вику и Никиту, всех тренеров!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».