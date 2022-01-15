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Российская фигуристка Камила Валиева упала во время исполнения тройного акселя

Российская фигуристка Камила Валиева упала во время исполнения тройного акселя
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Российская фигуристка Камила Валиева упала во время исполнения тройного акселя в произвольной программе чемпионата Европы по фигурному катанию. Также она допустила ошибки во время исполнения каскада из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.

Это не помешало ей стать чемпионкой Европы. Второе место в турнире заняла Анна Щербакова, третья ступенька пьедестала досталась Александре Трусовой.

Россияне завоевали золотые медали во всех четырёх видах программы на завершившихся в Таллине состязаниях. В воскресенье, 16 января, любители фигурного катания смогут наблюдать за показательными выступлениями участников соревнований, многие из которых примут участие на стартующих в феврале Олимпийских играх.

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