Российские фигуристы во второй раз подряд завоевали всё золото ЧЕ

Второй раз подряд сборная России завоевала все золотые медали на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Новыми чемпионами Европы стали Камила Валиева, Марк Кондратюк и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов защитил титул.

На прошлом чемпионате Европы в 2020 году победы одержали Алёна Косторная, Дмитрий Алиев и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Последние в Таллине стали бронзовыми призёрами.

Повторить достижение по общему числу завоёванных медалей россиянам не удалось. В 2020 году наград было 10, в 2022-м – девять. Одной медали Россия недосчиталась в мужском турнире, где на пьедестал поднялся только Кондратюк. Танцоры Александра Степанова/Иван Букин сменили бронзу на серебро.