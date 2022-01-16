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Российские фигуристы во второй раз подряд завоевали всё золото ЧЕ

Российские фигуристы во второй раз подряд завоевали всё золото ЧЕ
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Второй раз подряд сборная России завоевала все золотые медали на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Новыми чемпионами Европы стали Камила Валиева, Марк Кондратюк и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов защитил титул.

На прошлом чемпионате Европы в 2020 году победы одержали Алёна Косторная, Дмитрий Алиев и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Последние в Таллине стали бронзовыми призёрами.

Повторить достижение по общему числу завоёванных медалей россиянам не удалось. В 2020 году наград было 10, в 2022-м – девять. Одной медали Россия недосчиталась в мужском турнире, где на пьедестал поднялся только Кондратюк. Танцоры Александра Степанова/Иван Букин сменили бронзу на серебро.

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