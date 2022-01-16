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Камила Валиева — о своём прокате: не всё получилось, но я буду работать

Камила Валиева — о своём прокате: не всё получилось, но я буду работать
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Российская фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золотую медаль на завершившемся в Таллине чемпионате Европы, прокомментировала итоги своих выступлений.

«Публика здесь очень хорошая, все очень горячо поддерживают. Ты чувствуешь, что тебя любят, когда выходишь на лёд, и поэтому кататься очень приятно. Сегодняшнее выступление? Могу сказать, что это был рабочий прокат. Не всё получилось, но я буду работать. А так я постаралась включить больше эмоций. Где-то это мне помешало, наверное. Не могу сказать, что чувствую себя максимально спокойно при исполнении данной программы. Но, по крайней мере, я пыталась чувствовать себя уверенно», — сказала Валиева на пресс-конференции.

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