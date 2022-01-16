Щербакова: довольна итогами ЧЕ. Зрители невероятно поддерживали, мы как дома катались

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая серебряную медаль на завершившемся в Таллине чемпионате Европы, прокомментировала итоги своих выступлений.



«Зрители действительно невероятно поддерживали, мы выходили как на родные трибуны практически. То есть когда выходили на шестиминутку, на прокат чувствовали огромную поддержку: плакаты, кричали, реально как дома катались. Хочется сказать спасибо за эту поддержку.

Если говорить про прокаты, то я была очень разочарована после короткой программы, но точно так же была рада в обратную сторону после произвольной, и, наверное, это перекрывает все негативные эмоции, поэтому в итоге я довольна тем, как завершились соревнования», — сказала Щербакова на пресс-конференции.